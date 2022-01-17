Германия захотела стабильных отношений с Россией

Берлин хочет стабильных отношений с Москвой, поэтому вопросы двустороннего сотрудничества будут обсуждаться во время визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в российскую столицу. Об этом пишет ТАСС.

«Во время моих переговоров в Москве мне будет важно обозначить позицию [кабмина ФРГ]. Новое федеральное правительство хочет обстоятельных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных тем, о которых нам надо говорить, длинный», — рассказала глава МИД. Ее встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым запланирована на 18 января.

Бербок также отмечала, что переговоры в Москве коснутся и стартовавших на прошлой неделе переговоров с США и НАТО по вопросу, как может быть организована безопасность в Европе. Глава МИД подчеркнула необходимость вести переговоры с Россией в различных форматах, но отметила, что для них нужны «выдержка и терпение».