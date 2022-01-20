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В Бундестаге заявили о независимости регулятора «Северного потока-2»

Депутат ФРГ Штегнер: регулятор независим в вопросах сертификации «Северного потока-2»

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Газопровод «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию после завершения сертификации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии Ральфа Штегнера.

«Процедура сертификации Nord Stream 2 возложена на Федеральное сетевое агентство — на регулятора в большой степени независимого. Данное ведомство продолжает изучать необходимые предпосылки для ввода газопровода в эксплуатацию», — отметил Штегнер.

Штегнер напомнил, что Россия должна соблюдать все действующие договоренности и не допустить агрессии в отношении Украины. «Война в Европе окажет негативное влияние на ее энергетический рынок, по этому поводу не нужно питать иллюзий», — заключил политик.

Ранее консультант VYGON Consulting Иван Тимонин заявил, что заморозка газопровода сделает наращивание производства сжиженного природного газа (СПГ) и развитие газохимии единственными вариантами реализации экспортного потенциала. Неясность по поводу сроков запуска «Северного потока-2» влияет на динамику развития российской СПГ-индустрии, уверен он.

С точки зрения строительства «Северный поток-2» полностью готов к эксплуатации. Обе нитки заполнены техническим газом. Однако оператор проекта Nord Stream 2 AG пока не сообщал о том, что передал BNetzA документы о дочернем предприятии, которое он создает для управления газопроводом на территории Германии.

Марина Совина
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