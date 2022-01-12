Экономисты раскритиковали подход Запада к «зеленой» энергетике

В настоящее время не существует эффективных чистых источников «зеленой» энергии. В результате массовой пропаганды «зеленизации» экономики западные правительства и компании стали недофинансировать развитие традиционной энергетики. В результате старые мощности выбывают, а новые не появляются. Ставка на то, что нетрадиционные источники энергии могут полностью заменить традиционные оказалась на сегодняшний день нереализуемой. К таким выводам пришли эксперты, выступившие в программе «Пятая студия» телеканала «Россия 24», в которой речь шла об энергетическом кризисе.

«По данным Международного энергетического агентства, 80 процентов современных технологий не хватает для запуска восстанавливаемой энергетики. А по словам Била Гейтса, "днем в полдень солнечная энергия по цене сопоставима с газовой, а ночью она в тысячу раз дороже, потому что солнца нет. И ветер то дует, то не дует". Поэтому без углеводородов, без резервов, максимальный уровень, до которого можно довести восстанавливаемую энергетику, — это максимум 30 процентов от общего энергобаланса», — считает доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.

По мнению эксперта, все остальные потребности будет обеспечивать традиционная энергетика, и с этим сделать ничего нельзя прежде всего с экономической точки зрения, потому что вся заменяемая энергетика субсидируется, как в Европе. «Вот тут рассказывали: убери традиционную энергетику, убери дешевый газ, это все схлопнется и умрет. И они просто будут завтра, обнимая кошек и собак, греться, как вы сказали. Ну это смешно», — отметил Леонид Крутаков.

В результате массовой пропаганды, «зеленизации» экономики западные правительства и компании стали недовкладывать в традиционную энергетику. В результате мощности выбывают, а новые не появляются, считает известный экономист Михаил Хазин. «"Зеленая" энергетика — это миф. На Западе решили, что нетрадиционные источники могут полностью заменить традиционные. Выяснилось, что это сделать не получается. Потому что то ветер не дует, то еще какая-нибудь проблема, то еще какое-нибудь стихийное бедствие», — подчеркнул эксперт.

Проблема в том, что для того, чтобы компенсировать выпадающие нетрадиционные мощности, нужно запускать традиционные, обратил внимание Михаил Хазин. «А традиционные работают на полную, как бы уже на износ — их просто уже нет. И по этой причине надо как-то менять ситуацию. То есть они, на самом деле, совершили традиционную ошибку: начали пропагандистскую кампанию "зеленизации" экономики до того, как стало понятно, сколько денег и какие технологии нужно использовать», — отметил Михаил Хазин.

Сегодня ясно, что для того, чтобы полностью заменить традиционные источники, технологий не хватает, также считает экономист. «Более того, в настоящее время выясняется, что для того, чтобы запустить эти нетрадиционные отрасли энергетики — нужно добывать металлы: в частности, кобальт и свинец, что, кстати, не полезно для природы. Кроме того, нужно понять, что делать с утилизацией. Потому что, например, куда утилизировать лопасти ветряков, совершенно сейчас непонятно, так как они не перерабатываются в природе. И все это нерешенные задачи. Как следствие, Запад попал в идиотское положение», — считает Михаил Хазин.

«При этом есть еще одно очень любопытное обстоятельство, которое состоит в том, что даже если у вас температура в среднем повышается, то минимумы локальной температуры по году могут уменьшиться. И в результате у вас ни с того ни с сего стало минус 20 зимой, и в этот момент выясняется, что вы не можете отапливать жилье. А если при минус 20 жилье не отапливать, то сразу начинаются большие проблемы, в том числе эпидемии. Потому что люди болеют, когда просто холодно, — говорит Михаил Хазин. — То есть на самом деле то, что произошло, — это результат собственной глупости Запада, безалаберности и, я бы сказал, излишней идеологичности. В этом смысле можно считать, что они попали в ту же ловушку, что отдел пропаганды ЦК КПСС, который считал, что коммунизм побеждает и так и сяк».

Проект «зеленой» энергетики создавался как чисто политический. Нет ни одного бизнес-проекта, обоснованного с точки зрения финансов, инвестиций, и плана реальных действий, обращает внимание Леонид Крутаков. «Мы видим только политические декларации и заявления. А результат — мы уже сегодня понимаем — в виде повышения и скачков цен», — полагает эксперт.

По данным Леонида Крутакова, с 2000 по 2015 год пятерка ведущих западных компаний — ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, Total — в четыре раза увеличила, с 29 миллиардов до 121 миллиарда долларов, инвестиции в добычу. При этом объем добычи упал, а доля в мировых запасах снизилась с 3,5 до 2,2 процента. Совокупный задействованный капитал вырос с 310 до 902 миллиардов долларов, а рентабельность рухнула с 18 до 4. То есть западные компании остались без нефти. «В этом смысле власть в углеродной энергетике стала переходить национальным государственным компаниям: китайским, индийским и русским — к "Роснефти" и "Газпрому". Происходит переток энергетической власти в мире. А энергия — это двигатель мировой экономики, драйвер развития. Ничего другого нет. Поэтому Западу надо было пересмотреть финансовые условия. Отсюда и появилась "зеленая" энергетика», — заключил Леонид Крутаков.

