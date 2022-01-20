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Украина решила участвовать в сертификации «Северного потока-2»

Министр энергетики Украины Галущенко: страна участвует в сертификации «Северного потока-2»

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в Брюсселе заявил, что страна решила участвовать в процессе сертификации газопровода «Северный поток-2». Его слова приводит ТАСС.

«Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока-2", когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии», — сказал министр, добавив, что это является официальной позицией Киева.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал правительство ФРГ не препятствовать сертификации «Северного потока-2», так как это ставит под угрозу энергоснабжение Европы. По его словам, различные стороны пытаются смешать важность энергоснабжения европейских стран с геополитическими интересами.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что строительство «Северного потока-2» полностью завершено. К середине октября он уже был готов к запуску, однако срок его реального начала работы будет определяться европейским регулятором. Процесс сертификации «Северного потока-2» может занять несколько месяцев.

Марина Совина
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