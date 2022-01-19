В Германии призвали ускорить сертификацию «Северного потока-2»

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал правительство ФРГ не препятствовать сертификации газопровода «Северный поток-2», так как это ставит под угрозу энергоснабжение Европы. Об этом он заявил ТАСС.

По его словам, различные стороны пытаются смешать важность энергоснабжения европейских стран с геополитическими интересами. Депутат отметил, что «Северный поток-2» всегда был и остается прежде всего экономическим и энергетическим проектом, использование которого в качестве орудия для достижения геополитических целей неправильно.

Помимо этого, Котре подчеркнул, что немецкие власти должны ускорить сертификацию газопровода. Он добавил, что замедление процесса идет на пользу лишь США.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала «Северный поток-2» несовместимым с агрессивными действиями России. Так она прокомментировала возможную заморозку газопровода Германией в случае ухудшения ситуации вокруг Украины. «"Северный поток-2" несовместим с агрессивными действиями России», — заявила Трасс, назвав заморозку газопровода хорошим развитием. По мнению главы британского МИД, Европе необходимо снизить зависимость от российского газа.

