Блинкен рассказал об ожиданиях от переговоров с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о своих ожиданиях от предстоящих переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве. Об этом он сообщил в интервью немецкому телеканалу ZDF.

В ответ на вопрос о наилучшем исходе встречи с главой МИД России Блинкен заявил, что не ожидает прорывов от переговоров. Он напомнил, что США и Россия провели консультации по вопросам безопасности в Женеве 10 января, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Блинкен подчеркнул, что у всех участников встреч в Женеве была «возможность поразмышлять над тем, что каждый из нас услышал».

«И это важный момент, я думаю: понять, на каком этапе мы находимся с министром иностранных дел Лавровым, посмотреть, какие выводы Россия сделала по итогам этих дипломатических контактов», — заключил он.

Ранее Блинкен раскрыл темы предстоящих переговоров с Лавровым. Госсекретарь США предложит российской стороне вместе работать над «восстановлением и совершенствованием архитектуры безопасности Европы». При этом «агрессия» России против Украины помешает реализации таких планов.