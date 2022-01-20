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Блинкен раскрыл темы предстоящих переговоров с Лавровым

Госсекретарь США Блинкен призвал Россию работать над «архитектурой безопасности» Европы
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Globallookpress.com

Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскрыл темы, которые хочет обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве, пишет РИА Новости со ссылкой на выступление политика в Берлине.

По его словам, на предстоящих переговорах он будет призывать российскую сторону работать совместно над «восстановлением и совершенствованием архитектуры безопасности Европы». Блинкен предупредил Москву, что «агрессия» против Украины перечеркнет такие возможности. «Буду призывать, чтобы Россия нашла путь назад к соглашениям, под которыми она подписывалась на протяжении десятилетий, и работала с США», — уточнил госсекретарь.

Он пригрозил России усилением НАТО в ответ на возможное «вторжение» России на Украину.

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Ранее Госдепартамент США подтвердил проведение переговоров Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января. 18 января дипломаты созвонились и обсудили переговоры по гарантиям безопасности (их проект предложила Москва) и ситуацию на востоке Украины. Лавров настоял на том, чтобы Вашингтон перестал «тиражировать спекуляции о российской агрессии».

Алия Шарафутдинова
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