Ведущие Первого канала раскрыли правду о простуде

Ведущие программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус, Дмитрий Шубин и Герман Гандельман опровергли распространенные заблуждения, связанные с простудой. В новом выпуске, запись которого доступна на YouTube, врачи раскрыли правду об этом заболевании.

В частности, Шубин развеял миф о том, что причиной простуды является переохлаждение. По его словам, низкая температура на улице никак не влияет на состояние человека. «Зимой люди часто болеют не потому, что они переохлаждаются, а потому что они находятся в замкнутых пространствах, (...) где резко снижена влажность. Слизистые оболочки [носа] перестают сопротивляться так, как должны, и вирусы, попадая туда, вызывают заболевания», — пояснил специалист.

Его коллега Гандельман отметил, что грипп, коронавирус и простуда являются одной группой заболеваний. Как уточнил врач, их отличие состоит только в симптомах. «У одних больше так называемых респираторных симптомов, [например] насморк, кашель, у других больше общих симптомов, например [повышенная] температура и слабость», — рассказал он. Эксперт добавил, что вирусы, которые вызывают эти болезни, попадают в организм одним путем — через слизистую носа.

Мнение о том, что температуру при простуде всегда нужно сбивать, опроверг Продеус. По словам специалиста, опасной считается температура выше 38 градусов у ребенка и 38,5 градуса у взрослого. В этом случае, как уточнил врач, сбивать ее жизненно необходимо. Если же температура составляет 37,5 градуса, то беспокоиться о ней не нужно, так как она свидетельствует о том, что организм самостоятельно борется с инфекционным процессом.

Также врачи сообщили, что боль в горле обычно является симптомом простуды. При этом Шубин предупредил, что неприятные ощущения в горле могут сигнализировать и об ангине, и посоветовал приобрести в аптеке тест для диагностики стрептококка — бактерии, которая вызывает эту инфекцию. «Ангина — это бактериальная инфекция, которая тоже, [как и простуда], заразна, и заболеть ею можно и летом, и зимой. Но она несет в себе огромные риски, если ее правильно не лечить», — подчеркнул он.

Еще один миф, по словам ведущих, касается антибиотиков. Гандельман заявил, что эти препараты следует принимать только при ангине и других бактериальных инфекциях, а при простуде они бесполезны. Как объяснил врач, прием антибиотиков при вирусном заболевании может привести к тому, что микробы, которые живут в организме, начнут «привыкать» к препаратам и станут устойчивыми к ним. Когда человек заболеет в следующий раз, то антибиотики будут неэффективны, отметил он.