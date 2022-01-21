Бывший глава ЦРУ признал способствовавшие росту влияния России провалы США

Экс-директор ЦРУ и бывший глава Пентагона Роберт Гейтс признал, что провалы США повлекли за собой увеличение влияния России и Китая на мировой арене. Об этом он написал в статье для издания Financial Times.

По его словам, внутренние разногласия в США, почти парализованный Конгресс, очевидный уход Штатов с Ближнего Востока и отказ от 60-летней глобальной лидерской роли Вашингтона, а также позорное бегство из Афганистана привели к тому, что многие государства сделали свой выбор и начали укреплять связи и отношения в области безопасности с Москвой и Пекином. Помимо этого, Гейтс рассказал, что, по его мнению, Россия «умело действовала» в последние годы, но ситуация вокруг Украины может обернуться для нее неприятностями.

Ранее аналитики рейтингового агентства S&P назвали экономические выгоды для России от сохраняющихся геополитических проблем. По мнению авторов доклада, главным преимуществом от нарастающей политической напряженности стал рост цен на энергоресурсы и связанное с ним пополнение бюджета. При этом выгоду получает не только Россия, но также Украина и Казахстан, экспортирующие железную руду, нефть и уран.

