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Puma оказалась успешнее Adidas и Nike

Динамика продаж Puma в конце 2021 года оказалась выше, чем у Nike и Adidas

Фото: Globallookpress.com

Динамика продаж немецкого производителя спортивной одежды Puma в конце 2021 года оказалась лучше, чем у Adidas и Nike, пишет Reuters.

В четвертом квартале выручка бренда увеличилась на 14 процентов до 1,76 миллиарда евро — это выше среднего прогноза аналитиков в 1,63 миллиарда евро. В компании считают, что успех связан с сильным мировым спросом. Это помогло компенсировать последствия коронакризиса, из-за которого компания ожидала больших потерь.

Puma предсказывала сокращение количества товаров из-за проблем с поставками и перебоев в производстве, которые возникли из-за закрытия в 2021 году нескольких заводов во Вьетнаме, крупном поставщике обуви.

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Однако компании удалось увеличить продажи. Квартальная прибыль Puma выросла до 65 миллионов евро до уплаты налогов. Кроме того, стоимость акций компании выросли на 9,5 процента за последние 12 месяцев. Полный финансовый отчет за год Puma опубликует в феврале.

Динамика продаж Puma в конце 2021 года оказалась выше, чем у такого гиганта, как Nike. Продажи американского конкурента увеличились на 9 процентов. Также Reuters утверждает, что Puma опережала Adidas по динамике продаж на протяжении 3 из 4 кварталов. Однако Adidas еще не опубликовала свои данные за этот период.

Коронавирус принес за собой экономический кризис, особенно сильно затронув торговлю. Осенью прошлого года компания Nike предупредила о глобальном дефиците обуви до весны 2022 года из-за проблем с логистикой, а итальянский ретейлер Benetton заявил о сокращении производства в Азии.

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Платон Щукин
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