Российский сенатор раскритиковал карту главы МИД Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале раскритиковал карту, висящую в кабинете главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Он напомнил, что на ней в состав Украины включены российские Крым, Кубань и Таганрог, а также польские земли.

Сенатор отметил, что эту карту украинский министр иностранных дел показывал госсекретарю США Энтони Блинкену, таким образом демонстрируя территориальные претензии Киева. Каким образом отреагировал глава Госдепартамента, пока неизвестно.

«Но любопытно, что скажет по этому поводу Варшава. Трудно поверить, что патриотичные польские дипломаты до сих пор не видели эту "Фiзичну Мапу Украiни" в кабинете у Кулебы. До сих пор молчали. Опять промолчат?» — задался вопросом Пушков.

Ранее стало известно, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба показал госсекретарю США Энтони Блинкену карту с историко-этнографическими границами Украины. В эти границы включили российские территории: Кубань, Таганрог, районы Брянской области.

