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Кулеба показал Блинкену карту с «украинскими» Кубанью и Таганрогом

Энтони Блинкену показали карту с «украинскими» Кубанью, Таганрогом и Брянской областью

Фото: @SecBlinken

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба показал госсекретарю США Энтони Блинкену карту с историко-этнографическими границами Украины, сообщает «24 канал».

В эти границы включили российские территории: Кубань, Таганрог, районы Брянской области. Кроме того, на карте отмечены земли исторической области Восточная Слобожанщина, которые сегодня входят в состав Курской, Белгородской и Воронежской областей.

Киев утверждает, что в этих регионах Россия проводила ассимиляционную политику в отношении украинцев.

На историко-этнографической карте также изображены белорусское Полесье, румынская Южная Буковина и некоторые польские территории, откуда украинцев в 1944-1946 годах переселили в УССР.

Ранее на Украине назвали своими территориями четыре российских региона — Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

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Алевтина Запольская
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