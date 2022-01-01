На Украине назвали четыре российских региона своими территориями

На Украине назвали своими территориями четыре российских региона — Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Об этом написал публицист Сергей Грабовский в статье для газеты «День».

Так он ответил на слова президента России Владимира Путина о том, что в составе Украины находятся исторически российские территории.

«Если такая страна сто лет назад не существовала, то ее право на государственное самоопределение становится довольно призрачным, и президент [Украины Владимир] Зеленский — никто и звать его никак. Молчание официального Киева в глазах значительной части западного истеблишмента выглядит так, словно мы признаем хотя бы частичную правоту национального лидера России», — отметил он.

Грабовский сослался на документы и европейские карты 1918 года, по которым Украина якобы уже существовала в XVIII веке, при этом Россия — нет. «Собственно, Кубань – это типичная "историческая украинская территория", как и Таганрог, как и восточная Слобожанщина, и Стародубщина», — добавил публицист.

По его словам, в состав Украины входят также «Стародуб, Новый Оскол, Белгород, Валуйки, Богучар», то есть страна «уходит за Дон».

В декабре 2021 года Владимир Путин заявил, что до 2014 года Россия нормально относилась к тому, что после распада Советского Союза часть исторически российских территорий оказалась за пределами РФ, в том числе на Украине.

Перед этим в декабре бывший заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Виктор Ягун рассказал о желании украинских властей присоединить некоторые российские регионы в 2018 году, когда президентом страны был Петр Порошенко. Речь шла о тех регионах, где компактно проживали украинцы: Приморье, Кубань, а также Астраханская и Воронежская области.