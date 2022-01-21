Иммунолог заявил о 10-кратном превышении реальных случаев COVID-19 среди россиян

Реальных случаев инфицирования коронавирусом в России на сегодняшний день может быть в шесть и даже десять раз больше, чем в официальной статистике. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Его слова в пятницу, 21 января, приводит РИА Новости.

Специалист объяснил, что причина многократного превышения числа COVID-19 в том, что многие болеют бессимптомно или переносят инфекцию в легкой форме.

Жемчугов отметил, что сроки, когда новая волна пойдет на спад, зависят от показателей коллективного иммунитета. По его мнению, можно произвести определенные прогностические расчеты с помощью компьютера, но важно заложить в модель тех, кто болеет бессимптомно или легко, без обращения к докторам. Тогда цифры будут точные, заключил врач.

По данным оперштаба на 20 января, в России зарегистрировали 38 850 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 10 938 261.