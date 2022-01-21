Россиянин получил срок за забитого до смерти кочергой друга

В Республике Саха (Якутия) к восьми годам колонии строгого режима за убийство друга приговорен 41-летний россиянин. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 24 декабря 2020 года в одном из домом Алданского района осужденный и его друг распивали алкоголь. В какой-то момент хозяин приревновал гостя к своей сожительнице. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой мужчина избил друга металлической кочергой, нанес ему множество ударов шилом по голове, телу и конечностям, после чего добил ударом кухонного ножа в шею.

После совершенного преступления он сначала затащил тело жертвы в кладовую, а затем решил спрятать — завернул в ковер и вынес к ручью Незаметный. Позже тело обнаружил случайный прохожий. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Сыщикам удалось раскрыть преступление в кратчайшие сроки.

21 января сообщалось, что житель Перми избил страдающего эпилепсией отца из-за того, что пожилой мужчина не убрал суп в холодильник.