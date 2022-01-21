Россиянин избил страдающего эпилепсией отца из-за супа

Житель Перми избил страдающего эпилепсией отца из-за того, что пожилой мужчина не убрал суп в холодильник. Об этом сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

По сведениям издания, сын с отцом проживали вместе. У них в квартире завелись тараканы, поэтому россиянин попросил пожилого отца проследить за тем, чтобы насекомые не попали в приготовленную еду и убрать ее в холодильник.

Позже мужчина обнаружил, что отец проигнорировал его просьбу. Он пошел к нему в комнату разбираться.

Пожилой россиянин замахнулся на сына тростью. Тот же в ответ набросился на инвалида с кулаками. Позже мужчину с травмами доставили в больницу.

Однако во время судебного заседания россиянин простил сына. В наказание жителю Перми дали 1,5 года исправительных работ.

Ранее в Санкт-Петербурге 32-летний местный житель зарезал 66-летнего отца-пенсионера и выпрыгнул с балкона при задержании.

В ночь на 19 января подозреваемый распивал спиртное вместе с отцом. Во время посиделок между ними произошла ссора, а затем мужчина избил пенсионера руками и ногами и несколько раз ударил ножом в грудь. В результате потерпевший скончался на месте.