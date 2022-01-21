Подсчитано количество отправившихся в путешествие по стране на Новый год россиян

Ростуризм подсчитал количество россиян, которые на новогодние праздники отправились в путешествие внутри страны. Оказалось, что в туры по России поехали около 12 миллионов человек. Такие цифры назвал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.

«Несмотря на открытие зарубежных направлений, на 19 процентов выросло количество россиян, которые предпочли отдохнуть внутри страны. Почти 12 миллионов граждан в новогодние и рождественские праздники отправились в путешествия по регионам России», — заявил Чернышенко, отметив, что в прошлом году в поездки по стране на Новый год совершили около 10 миллионов граждан.

Так, среди наиболее востребованных видов отдыха традиционно стали экскурсионные программы и санаторно-курортный досуг. Отмечалось, что снова выросло количество туристов, предпочитающих горнолыжные курорты. «В этом году их выбрало более двух миллионов человек, что на 26 процентов превышает прошлогодние показатели», — уточняется в сообщении вице-премьера.

По словам Чернышенко, лидерами направлений стали черноморское побережье Краснодарского края и Крыма, горные курорты Красной поляны, Алтая, Шерегеша, Сахалина, маршруты Татарстана, Калининградской области, а также термальные и оздоровительные курорты Тюмени и Ставрополья.

Ранее в декабре 2021 года глава Ростуризма Догузова заявила, что число россиян, отдохнувших внутри страны, до конца года достигнет 56 миллионов человек. По ее словам, показатель отечественных путешественников, совершивших поездки по России, почти на 90 процентов восстановился к уровню 2019 года, что является одной из лучших динамик восстановления внутреннего туризма в мире.