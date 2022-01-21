В РПЦ ответили на заявление о тайном ритуале экзорцизма над телом Ленина

Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в разговоре с Daily Storm отметил, что любая идея священнодействия с телом Владимира Ленина в мавзолее выглядит кощунственной. Таким образом представитель Русской православной церкви ответил на рассказ опального отца Сергия (Николая Романова) о проведении тайного ритуала экзорцизма над телом вождя.

Кипшидзе признался, что не совсем понимает, какой обряд в мавзолее мог произвести изверженный из сана священнослужитель. Тем не менее он предположил, что многие православные отнеслись бы к такой возможности с опаской и недоверием.

Сама идея священнодействия в мавзолее ассоциируется с воинствующим безбожием, подчеркнул Кипшидзе.

Ранее бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) заявил, что его приглашали в мавзолей для изгнания духов из тела Ленина.

Священнослужитель пояснил, что оказался в мавзолее по приглашению нескольких высокопоставленных офицеров, имена которых он раскрыть не может.

До этого отцы Троице-Сергиевой лавры говорили о неспокойной обстановке в мавзолее, добавил бывший схиигумен. Якобы некоторые его работники чувствовали себя плохо, а тело вождя подавало «признаки жизни».

Опальный священнослужитель не стал уточнять, когда именно случились описанные им события. Он лишь заметил, что совершил молебен у саркофага и окропил его святой водой.