Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В РПЦ ответили на заявление о тайном ритуале экзорцизма над телом Ленина

Представитель РПЦ Кипшидзе: идея священнодействия с телом Ленина кощунственна

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в разговоре с Daily Storm отметил, что любая идея священнодействия с телом Владимира Ленина в мавзолее выглядит кощунственной. Таким образом представитель Русской православной церкви ответил на рассказ опального отца Сергия (Николая Романова) о проведении тайного ритуала экзорцизма над телом вождя.

Кипшидзе признался, что не совсем понимает, какой обряд в мавзолее мог произвести изверженный из сана священнослужитель. Тем не менее он предположил, что многие православные отнеслись бы к такой возможности с опаской и недоверием.

Сама идея священнодействия в мавзолее ассоциируется с воинствующим безбожием, подчеркнул Кипшидзе.

Ранее бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) заявил, что его приглашали в мавзолей для изгнания духов из тела Ленина.

Священнослужитель пояснил, что оказался в мавзолее по приглашению нескольких высокопоставленных офицеров, имена которых он раскрыть не может.

До этого отцы Троице-Сергиевой лавры говорили о неспокойной обстановке в мавзолее, добавил бывший схиигумен. Якобы некоторые его работники чувствовали себя плохо, а тело вождя подавало «признаки жизни».

Опальный священнослужитель не стал уточнять, когда именно случились описанные им события. Он лишь заметил, что совершил молебен у саркофага и окропил его святой водой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Бывший чеченский судья восстановил хронологию похищения его жены силовиками
Российский фондовый рынок закрылся падением
Задержан насиловавший на протяжении трех лет падчерицу россиянин
Создатель шоу «Жизнь с Луи» умер от рака
Пресс-секретарь Зеленского объяснил его заявление об угрозе вторжения в Харьков
Россиянам назвали лучший способ снять стресс
Доктор Комаровский развеял популярный миф о лечении кашля
В Израиле произошли столкновения палестинцев с войсками
Предсказано появление смартфона без сим-карты
Тина Тернер потратила десятки миллионов долларов на поместье в Швейцарии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter