Названо условие для укрепления рубля

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов напомнил, что рубль дважды за последние две недели обновила девятимесячные минимумы. Эксперт заявил, что укрепление национальной валюты возможен при одном условии, сообщает «Прайм».

Маслов объяснил, что иностранные инвесторы обеспокоены возможным обострением конфликта на Украине, а также введением антироссийских санкций. Текущую обстановку он назвал похожей на весну 2021 года, когда национальная валюта достигла отметки в 77 рублей за доллар. Специалист заявил, что рубль укрепится при сокращении геополитических рисков России из-за Украины

«Есть надежда что переговоры госсекретаря США Блинкена и министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова в Женеве 21 января по крайней мере немного разрядят обстановку, а дальнейшего "перемещения военного контингента" рядом с границами Украины в ближайшее время не будет. В таком случае национальная валюта Росси может вернуться в диапазон в 74-76 рублей за доллар уже через пару недель», — подчеркнул эксперт.

Ранее Центробанк выступил за полный запрет майнинга и операций с криптовалютой. По мнению регулятора, такие активы приводят к значительным рискам для российского финансового рынка.