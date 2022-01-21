В России предложили раздать стюардессам пластиковые наручники и нейлоновые ремни

В Минтрансе России предложили раздать бортпроводникам специальные средства сдерживания дебоширов. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Самолеты планируется оснастить пластиковыми наручниками и нейлоновыми ремнями. «Данная мера позволит исключить дальнейшие противоправные действия со стороны нарушителя», — говорится в проекте постановления правительства России. При этом в ведомстве отметили, что доступ посторонних лиц к таким средствам сдерживания должен быть исключен.

Ранее сообщалось, что пассажирка устроила в самолете пьяный дебош и с криком «стреляйте в меня» подралась со стюардессами. Инцидент произошел на борту рейса авиакомпании Spirit Airlines, следующего по маршруту Форт-Лодердейл — Нэшвилл. Во время полета жительница США Аманда Генри, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на двух бортпроводниц.