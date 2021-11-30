Пьяная пассажирка вцепилась в волосы стюардессы с криком «стреляйте в меня»

Daily Mail: в США пассажирка самолета подралась с бортпроводницами и была связана

Пассажирка устроила в самолете пьяный дебош и с криком «стреляйте в меня» подралась со стюардессами. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в субботу, 27 декабря, на борту рейса авиакомпании Spirit Airlines, следующего по маршруту Форт-Лодердейл — Нэшвилл. Во время полета 42-летняя жительница США Аманда Генри, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на двух бортпроводниц — вцепилась в волосы одной и ударила другую.

Пассажирам удалось задержать дебоширку и связать ее. Оставшееся время полета американка громко выкрикивала ругательства в адрес экипажа воздушного судна. По словам очевидцев, у женщины были налитые кровью глаза, и от нее пахло спиртным.

После приземления самолета в аэропорту Теннеси Генри была задержана сотрудниками полиции, ей предъявили обвинение в нахождении в нетрезвом виде в общественном месте. Туристку выпустили под залог в 100 долларов.

Руководство авиакомпании заявило, что не станет выдвигать обвинения против хулиганки. Женщину внесли в черный список, и она больше не сможет летать самолетами Spirit Airlines.

Ранее в ноябре сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому члены летного состава на борту авиалайнеров получат право применять специальные средства сдерживания к авиадебоширам. Правила применения, а также полный перечень средств предстоит утвердить правительству России.