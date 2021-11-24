Российским бортпроводникам разрешат применять спецсредства для дебоширов

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому члены летного состава на борту воздушного судна получат право применять специальные средства сдерживания к авиадебоширам. Об этом в среду, 24 ноября, пишет «Интерфакс».

Согласно нововведениям, российским бортпроводникам и сотрудникам службы авиабезопасности будет разрешено использовать спецсредства при создании пассажиром своими действиями непосредственной угрозы безопасности полета или угрозу жизни и здоровью других лиц.

Как указано в пояснении к документу, членам экипажа и службам безопасности нужны новые полномочия для своевременного и эффективного реагирования на случаи нападения и физического воздействия со стороны пассажиров.

Отмечается, что правила применения средств сдерживания, а также их полный перечень предстоит утвердить правительству России. Соответствующие поправки будут внесены в Воздушный кодекс РФ.

Ранее в ноябре член Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова предложила новый способ борьбы с буйными и психически неадекватными пассажирами самолетов. Она заявила, что в России нужно создать службу «воздушных маршалов» — специально подготовленных людей, которые могут оперативно «скрутить» человека в экстренной ситуации.

