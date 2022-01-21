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Рябков назвал срок ответа США на предложения России по гарантиям безопасности

Рябков: США обещали дать ответ на предложения России по безопасности на следующей неделе

Фото: Globallookpress.com

США обещали дать ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе на следующей неделе. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Планируем основательное, фундаментальное рассмотрение всех аспектов. Ситуация сложная, преднамеренное нагнетание с американской стороны не доставляет нужного фона», — сообщил российский дипломат, разговаривая с журналистами. Он добавил, что российская сторона будет выводить американских коллег «на работу по гарантиям безопасности».

Также в МИД РФ обвинили США и НАТО в том, что они не хотят учитывать интересы Российской Федерации, и поэтому сейчас отношения Москвы и Вашингтона подошли к критической черте. По мнению представителей МИД, будущее российско-американских отношений, как и возможность «стать настоящими друзьями» или надежными партнерами, зависит от Вашингтона.

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Николай Чигасов
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