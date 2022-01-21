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В МИД рассказали о критической черте в отношениях России и США

МИД России: по вине Вашингтона отношения РФ и США подошли к опасной критической черте

Фото: «Комсомольская Правда» / Globallookpress.com

Как и у любой другой страны, у России есть свои интересы, в том числе в области безопасности. Однако США и другие члены НАТО не хотят учитывать их, и поэтому сейчас отношения Москвы и Вашингтона подошли к критической черте. С таким мнением выступили в МИД России, отвечая на вопросы журналистов.

«Непрекращающаяся агрессивная активность НАТО на "восточном фланге", враждебные действия против нашей страны, включая внеплановые учения, опасные сближения и маневрирование боевых кораблей и самолетов, военное освоение украинской территории, абсолютно неприемлемы», — подчеркивается в заявлении.

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По мнению представителей МИД, будущее российско-американских отношений, как и возможность «стать настоящими друзьями» или надежными партнерами, зависит от Вашингтона. В сообщении утверждается, что Москва не раз делала шаги навстречу, но ответом на них было «надменное пренебрежение».

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон и Брюссель не хотят обсуждать основные требования Москвы по гарантиям безопасности в Европе. По словам Рябкова, США и НАТО готовы обсуждать только вторичные требования, которые не смогут коренным образом поменять отношения Запада и России и изменить статус-кво.

Виктория Кондратьева
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