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Найденная в овраге под Саратовом девочка пришла в сознание

Минздрав Саратовской области: найденная в овраге пятилетняя девочка пришла в сознание

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Девочка, найденная в овраге в одном из сел Саратовской области месяц назад, пришла в сознание. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Анастасия Усова, передает РИА Новости.

Как рассказала Усова, в состоянии ребенка намечается положительная динамика. «Можно сказать, врачи вытащили ее с того света», — отметила она. По ее словам, на данный момент стоит вопрос уже не о выживании девочки, а о сохранении ее здоровья. В частности, ребенку удалось сохранить конечности. «Она начала приходить в сознание, пока все это очень робко, потихоньку», — заключила специалист, добавив, что ребенку предстоит длительная реабилитация.

22 декабря в поселке Прокудино Саратовской области в овраге нашли голую пятилетнюю девочку. Рядом с ней лежало тело ее мертвого восьмилетнего брата. На данный момент девочка находится в реанимации в критическом состоянии. Позже стало известно, что мать, которая их бросила, перед этим пыталась задушить их шарфом.

Женщину задержали. В отношении нее возбуждено два уголовных дела: об убийстве сына и покушении на убийство дочери.

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Марина Совина
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