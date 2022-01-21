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В России ответили на нежелание ФРГ платить при блокировке «Северного потока-2»

Замглавы ФНЭБ Гривач: при блокировке «Северного потока-2» будут суды по компенсации потерь
Роберт Хабек

Роберт Хабек. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Глава Министерства экономики, вице-канцлер Роберт Хабек недавно на своей должности, и ему может не хватать опыта для более взвешенных высказываний на тему «Северного потока-2», считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил нежелание немецкого чиновника платить компенсацию в случае неодобрения газопровода.

Ранее Хабек заявил, что Германия не должна платить компенсацию, если регулятор примет решение, что «Северный поток-2» не соответствует нормам Евросоюза и ФРГ.

«Если проект будет заблокирован под надуманными предлогами, то, очевидно, последуют судебные разбирательства. Некоторые уже ведутся параллельно с процессом сертификации. В результате может быть принято решение о необходимости компенсировать потери инвесторов проекта», — объяснил Гривач.

По его словам, сейчас идет подготовка к возобновлению сертификации газопровода в соответствии с планом, который оператор проекта и регулятор наметили в ноябре 2021 года. «Пока нет особых оснований полагать, что правительство Германии собирается уступить давлению извне и заблокировать этот процесс по политическим мотивам», — отметил замглавы ФНЭБ.

Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила о необходимости срочной сертификации российского газопровода «Северный поток-2». По ее словам, поставки российского газа помогут Германии перейти к использованию возобновляемых источников энергии.

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Екатерина Смирная
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