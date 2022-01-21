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Назван идеальный продукт для нормализации давления

Диетолог Лавски: шпинат нормализует кровяное давление и расслабляет сердечную мускулатуру

Фото: Pixabay

Диетолог-нутрициолог Лера Лавски заявила, что регулярное употребление шпината благотворно влияет на организм человека. О свойствах этого продукта эксперт рассказала в интервью РИА Новости.

Лавски назвала шпинат кладезем полезных веществ, а также идеальным продуктом для нормализации кровяного давления. Она заявила, что он станет особенно полезными для людей с сердечно-сосудистыми проблемами, поскольку он богат калием и магнием. Шпинат нормализует кровяное давление и расслабляет сердечную мускулатуру, подчеркнула она.

Кроме того, шпинат улучшает перистальтику кишечника и служит для профилактики запоров, поскольку в нем содержится большое количество клетчатки. Употребление этого продукта положительно влияет на работу всего желудочно-кишечного тракта. Каротиноиды в составе шпината являются мощными антиоксидантами.

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«Часто болеющим людям шпинат подойдет как источник витамина С, который способствует поддержанию иммунитета в периоды болезни. Не забывайте, что в шпинате много оксалатов и его употребление для тех, у кого есть проблемы с почками, должно быть ограничено», — заключила Лавски.

Ранее россиянам назвали напиток для борьбы с раком. Диетолог Ирина Рыль заявила, что иван-чай обладает легким снотворным эффектом и способствует усвоению железа.

Марина Совина
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