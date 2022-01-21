Еще в одном российском городе занятия в школах отменили из-за угрозы минирования

Во всех школах Симферополя отменили занятия из-за поступивших сообщений с угрозами минирования. Об этом сообщается на сайте администрации российского города.

По словам временно исполняющего полномочия главы администрации города Максима Балахонова, анонимные сообщения с угрозами поступили на электронную почту.

В администрации уточнили, что анонимные угрозы поступили во все школы российского города. Из образовательных учреждений эвакуировали сотрудников и школьников, добавили там.

Власти приняли решение отменить занятия во всех учебных заведениях Симферополя, сообщил Балахонов.

В пятницу, 21 января, сообщения о минировании также поступили в шесть школ и детскую больницу Южно-Сахалинска. В зданиях образовательных учреждений никого не было, так как учеников временно перевели на дистанционное обучение из-за мощного циклона.

Волна ложных сообщений о минировании в разных городах России началась в ноябре 2019 года. Угрозы затронули суды, торговые центры, станции метро, школы и лечебные учреждения — они не подтвердились ни разу.

