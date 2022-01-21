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В российском городе в школы и детскую больницу поступили сообщения о минировании

В Южно-Сахалинске в шесть школ и детскую больницу поступили сообщения о минировании

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В школы и детскую больницу Южно-Сахалинска поступили сообщения с угрозами минирования. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает РИА Новости

В ведомстве рассказали, что анонимные сообщения с угрозами получил оперативный дежурный. Всего в российском городе эвакуировали шесть школ и одно медучреждение, добавили там.

Когда поступили сообщения о минировании, в здании школ никого не было, так как учеников временно перевели на дистанционное обучение из-за мощного циклона. Сотрудники спецслужб осматривают все помещения.

В четверг, 20 января, после сообщений о минировании здания эвакуировали сотрудников мэрии Южно-Сахалинска. Также аналогичные сигналы поступили в Сахалинский государственный университет, техникум и школы.

Волна ложных сообщений о минировании в разных городах России началась в ноябре 2019 года. Угрозы затронули суды, торговые центры, станции метро, школы и лечебные учреждения — они не подтвердились ни разу.

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Анастасия Шейкина
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