В российском городе в школы и детскую больницу поступили сообщения о минировании

В школы и детскую больницу Южно-Сахалинска поступили сообщения с угрозами минирования. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает РИА Новости

В ведомстве рассказали, что анонимные сообщения с угрозами получил оперативный дежурный. Всего в российском городе эвакуировали шесть школ и одно медучреждение, добавили там.

Когда поступили сообщения о минировании, в здании школ никого не было, так как учеников временно перевели на дистанционное обучение из-за мощного циклона. Сотрудники спецслужб осматривают все помещения.

В четверг, 20 января, после сообщений о минировании здания эвакуировали сотрудников мэрии Южно-Сахалинска. Также аналогичные сигналы поступили в Сахалинский государственный университет, техникум и школы.

Волна ложных сообщений о минировании в разных городах России началась в ноябре 2019 года. Угрозы затронули суды, торговые центры, станции метро, школы и лечебные учреждения — они не подтвердились ни разу.