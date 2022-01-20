Мэрию российского города эвакуировали из-за сообщения о минировании

Сотрудников мэрии Южно-Сахалинска утром в четверг, 20 января, эвакуировали после сообщения о минировании здания. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации российского города.

Сейчас здание осматривают кинологи. Люди вернутся на свои места после того, как сотрудники экстренных служб убедятся в том, что находиться в нем безопасно.

Всего же сообщения о минировании поступили в 49 учреждений области, уточняет правительство региона в Telegram-канале. Так, на улицу также вывели педагогов и студентов Сахалинского государственного университета, пишет ASTV.ru. В островной вуз поступило подобное сообщение о бомбе. Специальные службы продолжают работу.

В понедельник, 17 января, в школы Сахалина поступили сообщения о минировании. В момент эвакуации учащихся в образовательных учреждениях не было, так как из-за мощного циклона с метелями школьников временно перевели на дистанционное обучение.

Массово эвакуировать школы в России из-за сообщений с угрозами начали 12 января. За 12 и 13 января в стране эвакуировали 300 школ в шести городах, среди которых Екатеринбург, Саратов, Красноярск, Архангельск, Самара и Нижний Новгород. По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, сообщения о минировании учебных заведений города были отправлены из-за границы.