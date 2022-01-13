В городах России начали массово эвакуировать школы из-за сообщений о минировании

В ряде городов России второй день массово эвакуируют школы из-за ложных заявлений о минировании. Первые подобные сообщения начали появляться в Екатеринбурге в среду, 12 января, — там эвакуировали 151 школу из 163, но не нашли опасных веществ или устройств.

Вскоре волна сообщений о ложных минированиях прошла минимум еще по пяти городам. Речь идет о Саратове, Красноярске, Архангельске, Самаре и Нижнем Новгороде. Общее число эвакуированных школ приблизилось к нескольким сотням.

300 школ эвакуировали в России за два дня

Саратов — 109 школ

Так, в Саратове эвакуировали все школы. По данным на сайте мэрии, в городе 109 общеобразовательных учреждений, среди которых 72 дневные школы, 14 гимназий и 20 лицеев. Как сообщает издание «Регион 64», из-за проведения обследования территорий занятия 13 января отменены.

Красноярск — 111 школ

В Красноярске эвакуировали 111 школ. Местные СМИ также сообщали об эвакуации торговых центров «Июнь», Red Sail, «Планета» и ТЦ «На Свободном». В антитеррористической комиссии региона заявили, что анонимные сообщения об угрозах терроризма поступали в различные учреждения, организации и ведомства по электронной почте. Они оказались ложными.

Архангельск — 51 школа

В Архангельске после поступления сведений об угрозе взрыва перевели всех учеников на дистанционное обучение. На сайте городской администрации указано 51 муниципальное общеобразовательное учреждение.

Самара — несколько школ

В Самаре, по данным мэрии, эвакуировали лишь несколько школ. Издание 63.ru приводит список из 41 учебного заведения, среди которых несколько гимназий и лицеев.

Нижний Новгород — минимум 20 школ

В Нижнем Новгороде эвакуировали минимум 20 школ, некоторых учеников отправили в соседние учебные заведения. Многие школьники остались без связи с родителями, так как из-за эвакуации во время урока физкультуры оставили телефоны в классе. На связи с родителями были их классные руководители. В региональном управлении МЧС никак не прокомментировали ситуацию.

Сообщения с угрозами могли идти из-за границы

Как считает мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, сообщения о минировании учебных заведений города были отправлены из-за границы.

Есть деструктивные силы, которые из ближнего зарубежья раскачивают ситуацию. Алексей Орлов мэр Екатеринбурга

Градоначальник также рассказал, что рассылка посланий началась с трех часов ночи.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с ситуацией в Екатеринбурге.

Волна ложных минирований школ происходит не в первый раз

8 февраля 2021 года стало известно, что все школы Москвы и Подмосковья проверили после волны аналогичных сообщений. Кроме того, появились данные об угрозе взрывов в 20 тысячах школ по всей России, их распространяли в социальной сети Likee. Полиция организовала проверку.

Подобная ситуация была и в январе 2019 года — тогда неизвестные ложно минировали в основном социальные и административные объекты в разных городах России, однако иногда появлялись сведения о «бомбах» в СИЗО, аэропортах и на вокзалах.