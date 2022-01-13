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В российском городе более 100 школ эвакуировали из-за сообщений с угрозами

В Красноярске 111 школ эвакуировали из-за анонимных сообщений об угрозах терроризма

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Красноярске учеников и сотрудников более 100 школ эвакуировали из-за сообщений с угрозами. Информация поступила из управления образования города, сообщает ТАСС .

«Эвакуировано 111 школ», — сказал собеседник агентства.

Согласно данным антитеррористической комиссии края, сообщения с угрозами терроризма поступили на электронные почты образовательных организаций — все они оказались ложными.

Помимо образовательных учреждений, в российском городе провели эвакуацию посетителей и сотрудников торговых центров. Это произошло из-за сообщений о минировании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

Днем ранее поступили сообщения о минировании 151 школы из 163 в Екатеринбурге. Также эвакуировали сотрудников и учеников ряда вузов, среди которых Уральский госуниверситет путей сообщения, Горный университет, Екатеринбургский театральный институт. В Уральской государственной консерватории имени Мусоргского из-за эвакуации пришлось перенести экзамены.

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Анастасия Шейкина
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