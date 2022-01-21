В третьем за день городе России отменили уроки в школах из-за угрозы минирования
В Симферополе экстренно отменили уроки во всех школах из-за поступивших сообщений об угрозе минирования. Об этом сообщается на сайте городской администрации в пятницу, 21 января.
Накануне аналогичные сообщения поступили в образовательные учреждения Севастополя и Южно-Сахалинска.
Уточняется, что первоначально угрозы поступили в несколько школ Симферополя на электронную почту. Затем их количество возросло. Позже в одно из структурных подразделений городской администрации поступило сообщение о минировании всех образовательных учреждений.
В настоящее время в школах Симферополя работают оперативные службы и правоохранители.
Волна ложных сообщений о минировании в разных городах России началась в ноябре 2019 года. Угрозы затронули суды, торговые центры, станции метро, школы и лечебные учреждения — они не подтвердились ни разу.