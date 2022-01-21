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Студентка увлеклась уборкой вещей в чужих шкафах и разбогатела

Студентка из Англии зарабатывает 52 тысячи рублей в месяц на уборке вещей в чужих шкафах

Фото: @ellamcmahon22

Жительница Англии увлеклась уборкой вещей в чужих шкафах и гардеробных, разбогатела и поделилась опытом. Соответствующая история появилась на The Sun.

19-летняя студентка Элла Макмахон объяснила, что одержима организацией пространства. По этой причине девушка решила попробовать помогать людям наводить порядок в их вещах за деньги. «Я могла бы заниматься этим каждый день. Я люблю, чтобы вещи выглядели аккуратно. Мне требуется минимум три часа, чтобы разобрать одежду и развесить ее по цветам», — поделилась она.

Отмечается, что стоимость услуг Макмахон варьируется от 15 до 20 фунтов стерлингов (от 1500 до 2000 рублей) в час. На данный момент у героини материала есть 20 постоянных клиентов, которых она обслуживает раз в две недели. Таким образом девушка зарабатывает около 500 фунтов стерлингов (52 тысячи рублей) в месяц. По ее словам, работа дает ей возможность быстрее накопить денег на дом, в который она собирается переехать после окончания вуза.

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«Когда у меня появляется новый клиент, мы всегда сначала анализируем всю его одежду. После этого мы отбираем от четырех до шести мешков вещей, которые отправляем на благотворительность, потому что люди сами не замечают, как копят ненужные предметы гардероба. Когда все организовано, гораздо легче находить нужную одежду. Кроме того, порядок полезен для ментального здоровья», — объяснила студентка.

Ранее в январе женщина раскрыла способы максимально сэкономить на покупке одежды. 24-летняя Лорен Рейнольдс отметила, что чаще всего приобретает различные предметы гардероба в секонд-хендах. Она добавила, что следует совершать покупки с хорошим настроением. Кроме того, женщина заявила, что на посещение торговых точек необходимо выделить большое количество времени. По ее словам, лучше всего приходить в секонд-хенды в первой половине дня, поскольку с утра в них можно найти самый полный ассортимент.

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Таисия Косинцева
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