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Следственный комитет запросил у МВД материалы по «минированию» школ Крыма

СКР решил забрать из МВД материалы по лже-минированию школ Крыма из-за резонанса
Начало событий в новости Власти Крыма прокомментировали сообщения о минировании школ и филиала МГУ

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) решает вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам лже-минирования учебных заведений Крыма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ведомства на полуострове.

В связи с этим СКР попросил у МВД материалы. В ведомстве указали на широкий общественный резонанс, вызванный «атакой информационных террористов» и большое количество школ, которые подверглись массовой рассылке анонимных сообщений об угрозе терактов. Управление по расследованию особо важных дел СКР намерено ходатайствовать перед прокурором о передаче материалов проверки МВД России для установления причастных, совершивших противоправные действия.

После получения электронных писем о «минировании» были эвакуированы десять школ и вузов в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что письма рассылались из-за границы.

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Любовь Ширижик
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