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Власти Крыма прокомментировали сообщения о минировании школ и филиала МГУ

Глава Крыма Аксенов о сообщениях о минировании учебных учреждений: враги не спят

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сообщения о минировании активно поступают по Симферополю и Керчи. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Враги не спят (...) Я команду дал. Все службы задействованы с самого утра. Всех отпустить, детей освободить от занятий, коллективы от работы», — сказал Аксенов.

Он отметил, что все сообщения о минировании учебных учреждений в Крыму поступают не от российских провокаторов, а из-за границы. Управление ФСБ по республике проводит расследование, добавил глава региона.

Сообщения о минировании начали поступать в учебные учреждения Крыма 21 января. Сначала отменили занятия во всех школах Симферополя, а затем эвакуировали Севастопольский филиал МГУ. Кроме того, сообщения о минировании поступили в СевГУ, местный морской колледж и несколько школ.

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Никита Абрамов
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