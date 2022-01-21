Власти Крыма прокомментировали сообщения о минировании школ и филиала МГУ

Сообщения о минировании активно поступают по Симферополю и Керчи. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Враги не спят (...) Я команду дал. Все службы задействованы с самого утра. Всех отпустить, детей освободить от занятий, коллективы от работы», — сказал Аксенов.

Он отметил, что все сообщения о минировании учебных учреждений в Крыму поступают не от российских провокаторов, а из-за границы. Управление ФСБ по республике проводит расследование, добавил глава региона.

Сообщения о минировании начали поступать в учебные учреждения Крыма 21 января. Сначала отменили занятия во всех школах Симферополя, а затем эвакуировали Севастопольский филиал МГУ. Кроме того, сообщения о минировании поступили в СевГУ, местный морской колледж и несколько школ.