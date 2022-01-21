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В Крыму из-за угрозы минирования эвакуировали филиал МГУ и школы

В Севастополе из-за угрозы минирования отменили занятия в филиале МГУ и школах

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Севастопольский филиал МГУ эвакуировали из-за угрозы минирования. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Также сообщения о минировании поступили в СевГУ, местный морской колледж и несколько школ.

Это не первая крупная эвакуация, прошедшая в Крыму в пятницу, 21 января. Ранее во всех школах Симферополя отменили занятия из-за поступивших угроз минирования.

Сообщения с угрозами минирования рассылаются в школы и другие образовательные учреждения по всей стране. 21 января в Южно-Сахалинске их получили шесть школ и детская больница. В четверг, 20 января, из-за такого звонка была эвакуирована мэрия города.

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Роман Кирьянов
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