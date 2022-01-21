Россиян предупредили об опасности снега на машине

Выезжать на дорогу на не очищенном от снега автомобиле может быть опасно. Об этом предупредил автоэксперт Владимир Соловьев, сообщает «Радио Sputnik».

Снег на крыше машины при резкой остановке закроет обзор, и водитель в самый неподходящий момент останется без возможности следить за ситуацией. «Последствия могут быть самыми тяжелыми, вплоть до трагических», — отметил Соловьев и добавил, что падающий с машины снег может помешать и другим водителям, которые едут следом.

По мнению автоэксперта, снег на крыше повышает расход топлива. Из-за неочищенных заносов машина несет на себе лишний вес, что сказывается на ее состоянии. Кроме того, с большим количеством снега на крыше водителю сложнее маневрировать, и он рискует застрять на парковке.

«Когда у вас большой сугроб на крыше, у вас снижается дорожный просвет. И снежная дорога, по которой вы заезжали на парковку, может стать для вас непреодолимой — машина застрянет, она ляжет брюхом на снег, и колеса будут бесполезно вращаться», – рассказал Соловьев.

Ранее в январе борьба со снежными заносами на дорогах привела к повреждению имущества автомобилистов. В Сахалинской области во время уборки снега повредили десятки автомобилей. Расчищая заносы, снегоуборочная техника зацепила ковшом часть машин, спрятанных под сугробами.