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В российском регионе во время уборки снега повредили десятки автомобилей

НТВ: снегоуборочная техника повредила 23 автомобиля на Сахалине

Кадр: НТВ

В Сахалинской области во время уборки снега повредили десятки автомобилей. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на данные УГИБДД по региону.

В правоохранительные органы поступило 23 заявления о том, что снегоуборочная техника во время расчистки улиц повредила автомобили россиян, находившиеся под слоем снега.

Из-за мощного циклона на улицах образовались сугробы высотой около трех метров. Некоторые жители не успели очистить свои машины от снега, и в итоге их засыпало. На кадрах видно, как спецтехника собирала снег вдоль улиц и зацепила ковшом часть автомобилей.

Из-за циклона ранее в Южно-Сахалинске ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти заявили, что все управляющие компании должны срочно приступить к уборке снега. Позже из-за метели на трех федеральных трассах на Сахалине приостановили движение.

Нина Ташевская
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