Космонавт сравнил российский и американский скафандры

Российский скафандр «Сокол» надежнее американского от компании SpaceX. Такое сравнение привел космонавт «Роскосмоса» Сергей Корсаков в Instagram.

«Признаться, в "Соколе" чувствуешь себя гораздо увереннее и надежнее, чем в скафандре от SpaceX. И мне нравится его классический олдскульный вид, хотя, бесспорно, Илон Маск сделал действительно стильный космический костюм», — поделился своим мнением космонавт.

По его словам, «конкретный [российский] скафандр уже проверен мной не раз и даже дважды слетал на запуск ракеты на Байконур».

В октябре 2021 года ArsTechnica написало, что после многолетних попыток создания новых скафандров для выхода за пределы Международной космической станции (МКС) и работе на лунной поверхности в рамках программы Artemis НАСА занялось поиском разработчиков космического снаряжения среди частных компаний. Издание отметило, что созданием скафандров для указанных программ американское космическое ведомство занималось последние 14 лет, потратив на это 420 миллионов долларов.