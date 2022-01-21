Песков высказался об эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма
Песков: эффективность вакцины от COVID-19 «Спутник V» против омикрона доказана и очевидна
Эффективность российской вакцины Центра имени Гамалеи «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса доказана и очевидна. Так высказался о прививке официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.
Материалы по теме:
По словам Пескова, не более пяти-шести процентов привитых от COVID-19 заражаются омикрон-штаммом коронавируса.
Помимо этого, пресс-секретарь президента выразил надежду на признание «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в скором времени.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл показатель эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма. По его словам, он составил около 75 процентов.