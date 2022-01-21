Песков высказался об эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма

Эффективность российской вакцины Центра имени Гамалеи «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса доказана и очевидна. Так высказался о прививке официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По словам Пескова, не более пяти-шести процентов привитых от COVID-19 заражаются омикрон-штаммом коронавируса.

Помимо этого, пресс-секретарь президента выразил надежду на признание «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в скором времени.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл показатель эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма. По его словам, он составил около 75 процентов.