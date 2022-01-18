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Раскрыт показатель эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма

Александр Гинцбург: эффективность вакцины «Спутник V» против омикрона составляет около 75%

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Эффективность российской вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса составляет около 75 процентов. Такой показатель раскрыл директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает во вторник, 18 января, ТАСС.

Если человек сделал повторную прививку «Спутником Лайт», то защита к омикрон-штамму будет стопроцентная, отметил директор центра имени Гамалеи, выступая на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии.

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Ранее он пояснил, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал тест-систему для выявления вируснейтрализующих антител к омикрону.

Гинцбург подчеркивал, что образец российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» против омикрон-штамма почти готов. По его словам, заменить существующий вариант «Спутника V» можно за два с половиной-три месяца. Он добавил, что в Москве до 30 процентов случаев инфицирования приходится на омикрон-штамм.

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Анна Щербакова
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