Раскрыт показатель эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма

Эффективность российской вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса составляет около 75 процентов. Такой показатель раскрыл директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает во вторник, 18 января, ТАСС.

Если человек сделал повторную прививку «Спутником Лайт», то защита к омикрон-штамму будет стопроцентная, отметил директор центра имени Гамалеи, выступая на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии.

Ранее он пояснил, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал тест-систему для выявления вируснейтрализующих антител к омикрону.

Гинцбург подчеркивал, что образец российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» против омикрон-штамма почти готов. По его словам, заменить существующий вариант «Спутника V» можно за два с половиной-три месяца. Он добавил, что в Москве до 30 процентов случаев инфицирования приходится на омикрон-штамм.