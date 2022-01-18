В России разработали тест на вируснейтрализующие антитела к омикрону

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал тест-систему для выявления вируснейтрализующих антител к омикрон-штамму, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.

«У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к омикрону, но доступна она пока только у нас в центре», — сказал Гинцбург.

Ранее Гинцбург заявил, что образец российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» против омикрон-штамма почти готов. По его словам, заменить существующий вариант «Спутника V» можно за два с половиной-три месяца. Он добавил, что в Москве до 30 процентов случаев инфицирования приходится на омикрон-штамм.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.