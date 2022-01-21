Россия предупредила Канаду об усугублении конфликта на Украине поставками оружия

Посол России в Оттаве Олег Степанов в эфире CTV предупредил, что поставки Канадой летального оружия на Украину лишь усугубят внутренний конфликт в стране. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом дипломат ответил на вопрос о реакции Москвы на поставки вооружений Киеву. Он указал, что отправка любого оружия государству, находящемуся в состоянии гражданской войны, не способствует мирному урегулированию.

«Это только разжигает конфликт и стимулирует "горячие головы" в Киеве, у которых есть иллюзии, что они могут начать военную операцию и силой забрать восточные части Украины», — добавил Степанов.

Посол подчеркнул, что чем меньше будет на Украине иностранных военных, тем больше шансов на дипломатическое урегулирование конфликта. Он напомнил, что у России нет намерений вторгаться на украинскую территорию и создавать ситуации, которые могут усугубить напряжение в регионе.

Степанов также заявил, что Москва не боится новых санкций Канады из-за ситуации на Украине. Он указал, что рестрикции не работали и не будут работать. По словам дипломата, попытки западных стран использовать экономические меры для давления на Россию на международной арене являются просто иллюзией.

Ранее итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио заявил, что новый пакет санкций против России, предложенный республиканцем из палаты представителей конгресса США Джимом Бэнксом, является отголоском гибридной войны между Вашингтоном и Москвой.

