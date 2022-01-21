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В Москве стремительно подорожал один тип жилья

«Метриум»: студии в московских новостройках подорожали на 25% за 2021 год

Фото: Зыков Кирилл / АГН «Москва»

Студии в московских новостройках массового сегмента стремительно подорожали в 2021 году. Об этом рассказали аналитики «Метриум», материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

По темпам роста цен один тип квартир обошел остальные на рынке московских новостроек. Средняя стоимость студии за прошедший год увеличилась на 25 процентов. В декабре 2021 года средняя цена на них составила 7,57 миллиона рублей, а квадратный метр в таком жилье обошелся покупателям в 308 тысяч рублей.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры за 2021 год выросла на 22 процента — до 10,77 миллиона рублей. Двухкомнатные квартиры подорожали на 21 процент — до 15,29 миллиона рублей. Средняя стоимость трехкомнатных квартир увеличилась на 20 процентов — до 20,29 миллиона рублей.

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Девелопер Алексей Перлин объяснил рост цен на студии высоким спросом со стороны потребителей. «Студии имеют широкую аудиторию потенциальных покупателей — от студентов до инвесторов», — рассказал эксперт. Аналитики «Метриум» отметили, что площадь продаваемых студий за 2021 год снизилась на шесть процентов. В декабре 2020 года застройщики предлагали покупателям студии со средней площадью 26,1 квадратных метра, в то время как в декабре 2021 года показатель снизился до 24,6 квадратных метра.

Ранее в январе сообщалось, что спрос на студии в Подмосковье почти в два раза превысил предложение. По данным аналитиков, приобрести такое жилье хотят 22 процента от всех покупателей квартир, в то время как его доля в предложении составляет всего 13 процентов. Особым спросом в Подмосковье пользуются объекты стандарт-класса как самые доступные.

Александра Мирошникова
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