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Россиянам не хватило студий в Подмосковье

Est-a-Tet: в конце 2021 года спрос на студии в Подмосковье в два раза превысил предложение

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В конце 2021 года спрос на студии в Подмосковье почти в два раза превысил предложение. Об этом сообщили в агентстве недвижимости Est-a-Tet, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

За год средняя цена квадратного метра в Московской области в пределах Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) достигла 147,2 тысячи рублей. При этом россиянам не хватило студий на рынке недвижимости. «22 процента покупателей хотят приобрести студии, но их доля в предложении составляет всего 13 процентов», — говорится в сообщении.

Спрос на лоты до семи миллионов рублей тоже существенно превысил предложение. В этом сегменте экспонируется 58 процентов от всего объема предложения, а спрос составляет 66 процентов. В более дорогих категориях предложение, напротив, превышает спрос.

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Директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев отметил, что особой популярностью в Подмосковье пользуются объекты стандарт-класса как самые доступные. По данным компании, за 2021 год предложение в этом сегменте уменьшилось на 32,3 процента — до 371 тысячи квадратных метров. Предложение в комфортклассе и бизнес-классе, наоборот, выросло — на 35 процентов и в полтора раза соответственно.

Об интересе покупателей к маленьких квартирам уже сообщалось в декабре 2021 года. Из-за роста спроса в третьем квартале прошлого года студии в новостройках подорожали почти в полтора раза по сравнению с тем же периодом 2020 года. Квадратный метр в студии в новостройке поднялся в цене на 45 процентов.

Александра Мирошникова
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