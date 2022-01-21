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Россиян предупредили о «сахарной ломке»

Диетолог Мелехина: хлеб, макароны, рис и картошка предотвращают ломку при отказе от сахара

Фото: Pixabay

Врач-диетолог, директор Центра диетологии Анна Мелехина предупредила россиян, что полный отказ от сладостей для борьбы с лишним весом грозит развитием «сахарной ломки». Медик объяснила, как не допустить развитие этого состояния, в интервью радио Sputnik

Диетолог заявила, что привыкшие к сахару люди при отказе от него сталкиваются с дефицитом энергии и сильным дискомфортом, который напоминает ломку. Это связано с тем, что сладкие продукты являлись источником углеводов и, соответственно, сил.

Медик посоветовала сначала обогатить организм сложными углеводами, а после этого исключать сладости из рациона. По ее словам, хлеб, макароны, рис и картошка предотвращают ломку при отказе от сахара.

«Человек разрешает себе есть хлеб, макароны, рис и картошку, что приводит к снижению физиологической потребности в сахаре, и он чувствует себя комфортно», — заключила она.

Ранее американский диетолог Лорен Манакер назвала способы правильно пить и худеть. Для этого стоит отдать предпочтение воде и сократить количество сахара, добавляемого в чай и кофе.

Марина Совина
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