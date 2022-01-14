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Диетолог назвала способы правильно пить и худеть

Eat This, Not That!: для похудения нужно пить больше воды и добавлять в чай меньше сахара

Фото: Shutterstock

Диетолог из США назвала способы правильно выбирать напитки для тех, кто желает сбросить лишний вес. Об этом сообщает Eat This, Not That!

Доктор Лорен Манакер считает, что худеющим стоит пить как можно больше воды, добавлять в чай и кофе меньше сахара и сливок, ограничить употребление алкоголя и разбавлять 100-процентные фруктовые соки. «Это может показаться банальным, но обычная вода отлично подходит для того, чтобы поддерживать нужным уровень жидкости в организме без ненужных калорий, сахара, жиров или соли», — заявила диетолог.

Манакер также посоветовала осторожно относиться к традиционным добавкам к чаю и кофе. По ее мнению, хотя сами по себе эти напитки не содержат калорий, добавленные в них сахар и сливки могут значительно повысить их энергетическую ценность и стать препятствием на пути к скорейшему похудению.

Также диетолог рекомендует ограничить употребление любых алкогольных напитков. «Спиртное привносит в ваш организм пустые калории и другие вредные вещества. Время от времени можно выпить бокал вина или пива, но чрезмерное увлечение алкоголем ни к чему хорошему не приведет, в том числе в плане похудения», — сказала Манакер. Кроме того, исследование Current Obesity Reports показывает, что регулярное употребление алкоголя напрямую связано с набором веса и создает серьезный риск ожирения.

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Лорен Манакер предостерегла и тех, кто во время диеты пьет 100-процентные фруктовые соки. «Соки — отличный источник витаминов и полезных минеральных веществ, однако чрезмерное их употребление может привести к набору веса, так как в них содержится достаточно калорий», — подчеркнула диетолог.

Она предлагает разбавлять соки водой наполовину. В этом случае потребление калорий снизится вдвое, а организм все равно получит необходимые полезные вещества.

Ранее российский нутрициолог Анна Дробышева назвала основные ошибки, которые могут помешать сбросить лишний вес. Она считает, что одним из главных просчетов желающих похудеть является полное исключение жиров из рациона.

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Никита Савин
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