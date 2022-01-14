Нутрициолог назвала мешающие похудению ошибки

Нутрициолог Анна Дробышева назвала ключевые ошибки, мешающие похудению. Об этом сообщает РИА Новости.

Одной из них является недостаточное количество питьевой воды. По словам специалиста, чтобы похудеть, нужно выпивать не менее восьми стаканов чистой воды в день. «Вода удаляет из организма вредные вещества и остатки продуктов жизнедеятельности, снижает аппетит. Не заменяйте чистую воду другими калорийными напитками», — посоветовала она.

Дробышева добавила, что еще одной ошибкой является недостаток жиров в рационе. Она отметила, что худеющие люди бояться есть жиры из-за высокой калорийности. Однако без достаточного количества жиров не усваиваются жирорастворимые витамины. «Это влечет большие проблемы со здоровьем. Важнее сократить количество углеводов, а не жиров», — сказала она.

По словам нутрициолога, похудению также мешает недостаток белка в рационе. Она пояснила, что белок играет ключевую роль в сохранении мышечной массы и сжигании жировой массы тела. Дробышева подчеркнула, что белки должны составлять не менее 1/4 тарелки.

Ранее британский врач-диетолог Майкл Мосли назвал три действенных способа похудения, которые помогли ему сбросить девять килограммов. По словам Мосли, чтобы поддерживать здоровый образ жизни и не набирать лишних килограммов, нужно не бояться чувства голода и избегать перееданий.

