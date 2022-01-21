Мужчина нашел себе девушку в реальном мире после 300 неудач в Tinder

Англичанин Джош Вуд (Josh Wood) намеревался найти себе девушку в приложении для знакомств Tinder и уже было отчаялся это сделать после 300 совпадений и большого числа неудачных свиданий. Не успел он разочароваться в онлайн-знакомствах, как ему все-таки удалось найти пару в реальном, а не виртуальном мире, сообщает Daily Star.

Мужчина вместе с тремя своими друзьями зарегистрировали аккаунты в приложении с целью найти свою любовь. Он вступал в диалог с девушками, ходил с ними на свидания, однако среди них не нашлось той, с кем ему было бы интересно продолжать общение. По его словам, разговоры в Tinder были «пустой болтовней» без какого-либо содержания. Кроме того он отметил, что достаточно часто девушки выдавали за себя за кого-то другого.

В итоге, 31-летнему Вуду удалось обрести свое счастье. Он сидел в одном из лондонских баров, увидел привлекательную девушку и подошел к ней познакомиться, что в итоге вылилось в серьезные отношения.

«Я просто подошел к ней и поздоровался. Из-за приложений для знакомств люди думают, что им нужно начинать разговор с остроты, они боятся раскрыться», — рассказал он.

Ранее пользовательница TikTok с ником @hannah.o5 поделилась историей о том, как поймала парня, с которым познакомилась в Tinder, на лжи, обнаружив на его фотографии одну деталь. Девушка догадалась, что ее собеседник ведет двойную жизнь, когда поняла, что для общения с ней он использовал одноразовый сотовый телефон.